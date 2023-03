NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

Amici 22

Francesca Tocca smentisce i gossip

Durante questa fase del Serale di Amici 22 manca Francesca Tocca tra i professionisti. Un’assenza che ha creato non poco rumore sui social. Da alcune settimane la ballerina non accompagna più gli allievi della scuola nelle loro esibizioni. Ad accompagnare Mattia Zenzola, infatti, vediamo Benedetta Vari. Quest’ultima dopo la sua eliminazione ha ricevuto la proposta di Maria De Filippi di affiancare il suo ex compagno durante questo percorso. E lei ha accettato.

Da qui numerose indiscrezioni sul perché Francesca Tocca non sia più presente. Le indiscrezioni rimbalzate sono molteplici, tra chi sostiene si tratti di una crisi con il marito Raimondo Todaro, prof di ballo del programma.

Poi l’ingresso in studio durante la prima puntata del Serale di Amici 22. Francesca Tocca ha annunciato il guanto di sfida e la sua presenza ha fatto impazzire il web. L’abito scelto per l’occasione, secondo alcuni, avrebbe fatto intravedere qualche piccola rotondità. Così è esploso il gossip e i più si sono chiesti se effettivamente la ballerina è incinta o meno.

Sui social ha quindi preso piede l’ipotesi di una presunta gravidanza, che avrebbe portato allo stop della danzatrice. Ma no, non è così. Nelle scorse ore Francesca Tocca con una storia su Instagram ha svelato la verità e smentito tutto:

“Prima ero in crisi. Ora sono incinta. Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto, ovviamente. Notte”.

La storia Instagram di Francesca Tocca

Insomma dopo il suo intervento non ci sono davvero più dubbi: la ballerina non è incinta e tantomeno è in crisi con suo marito! Alcuni utenti hanno apprezzato la sincerità, altri invece si ostinano a pensarla diversamente e nutrono ancora dei dubbi. Francesca Tocca si augura ora che dopo questo suo intervento possa giungere la parola “fine” ai pettegolezzi sulla sua vita privata.