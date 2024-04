Benigno, la sua versione dei fatti dopo il video della lite: “Offerti soldi fino a 30mila Euro, Vladimir falsa”

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In puntata Vladimir Luxuria ha mostrato le immagini della lite a L’Isola dei Famosi tra Francesco Benigno e Artur Dainese. L’attore è intervenuto poi sui social e ha sbottato: “Offerti soldi fino a 30mila Euro, Vladimir falsa”.

La reazione di Francesco Benigno

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi. Dal motivo dell’abbandono di Pietro e Peppe, alla strigliata a Samuel fino alle sorprese e l’accusa di Khady. Ma si è affrontato anche il discorso Francesco Benigno.

L’attore come noto è stato espulso dal gioco. La produzione de L’Isola dei Famosi aveva deciso di non mostrare i video. Ma ieri sera dopo dei botta e risposta a distanza, Vladimir Luxuria ha mandato in onda le immagini esclusive dell’accaduto. Francesco Benigno dalla sua sui social si è subito difeso e ha spiegato come il tutto sia avvenuto con la mancanza di un contraddittorio e solo ed esclusivamente per share. Dopo la clip, l’ex naufrago ha fatto sapere che non sarebbe successo nulla di diverso rispetto a quello che lui stesso aveva raccontato e come tante persone siano dalla sua parte.

Ma non solo, perché sempre mediante i social l’ex concorrente de L‘Isola dei Famosi si è sfogato, ha attaccato Vladimir Luxuria e mostrato dei documenti e video. Secondo Francesco Benigno lui sarebbe la parte lesa in tutto questo:

“(…) Lo vedete questo foglio? Questa è una delle tre proposte che la Banijay ha mandato al mio avvocato e al mio agente, che sono tre proposte di 19.000€ perché io tenessi chiusa la bocca, rifiutata. 24.000€ perché io tenessi chiusa la bocca, poi 30.000€ più gli acconti perché io tenessi chiusa la bocca. Signori miei io non mi sono fatto comprare. Queste sono le prove. Questa si chiama corruzione. Dovevo fare un video in cui dicevo che era colpa mia, dovevo dichiarare il falso”.

Per tale ragione Francesco Benigno ha fatto sapere che ora saranno guai e ha dato dei bugiardi a tutti gli addetti ai lavori de L’Isola dei Famosi, smuovendo delle critiche a Vladimir Luxuria. Secondo la versione di Francesco a subire la minaccia è stato lui con la mano di Artur davanti al suo volto. Poi ha spiegato perché avrebbe rifiutato i soldi di cui tanto parla:

“Ho una dignità e non mi faccio comprare da nessuno. Il mio silenzio non si compra. Hanno mandato il video senza un diritto di replica. Adesso vi sp***ano a tutti, questa è corruzione”.

L’intervento della moglie di Benigno

Ma non solo Francesco Benigno. Anche sua moglie ha pensato bene di dire la sua. Secondo il punto di vista di Valentina Magazzù, infatti, la produzione de L’Isola dei Famosi avrebbe fatto di tutto per far passare bene alcuni naufraghi e altri no, come suo marito:

“(…) Mio marito ha una dignità e un’interiorità, lui è stato spinto. Siccome devono far apparire che l’ucraino per vai della guerra è giusto che stia lì fino alla fine, fino magari a farlo vincere. Così come è stato per Peppe dipinto come un angelo. Loro fanno apparire tutto quello che non è. Questi dall’inizio complottano l’espulsione di mio marito“.

Accuse forti quelle da parte di Francesco Benigno e sua moglie Valentina. Non sappiamo se dopo questo intervento ci saranno ulteriori chiarimenti da parte della produzione de L’Isola dei Famosi così come della stessa Vladimir Luxuria.