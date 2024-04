Samuel infrange il regolamento, Vladimir è una furia: “Da te non me l’aspettavo” – VIDEO

NEWS

Andrea Sanna | 29 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In diretta a L’Isola stasera Samuel ha infranto il regolamento e Vladimir si è piuttosto alterata: “Da te non me l’aspettavo”

Questa sera durante la puntata de L’Isola dei Famosi, Samuel Peron ha infranto il regolamento. Vladimir Luxuria si è molto arrabbiata e come una furia ha sbottato con il naufrago: “Da te non me l’aspettavo”.

Isola, Vladimir una furia con Samuel

Puntata decisamente scoppiettante questa sera a L’Isola dei Famosi dove non ci stiamo facendo mancare proprio nulla. Siamo partiti con il chiarimento di Pietro Fanelli per il suo ritiro alla scelta difficile di Edoardo Stoppa così come alcune liti settimanali. Ma c’è stato il tempo anche per una prova… culinaria! Al termine di essa, però, Vladimir Luxuria è parsa una furia con Samuel Peron. Andiamo per ordine.

La produzione de L’Isola dei Famosi ha messo alla prova Edoardo Franco e Rosanna Lodi. Ai due è stata affidata la preparazione di un’amatriciana. A giudicare la sfida Joe Bastianich. Quest’ultimo ha avuto quindi il privilegio di assaggiare il cibo e dare il suo responso.

Nel mentre, prima di questo momento, i naufraghi sono stati chiamati a scegliere a chi dei due cuochi affidarsi. La vincita della prova avrebbe sancito anche il poter mangiare. Ogni concorrente de L’Isola ha quindi preso una posizione e Joe dopo tale episodio ha scelto di premiare Edoardo.

Quindi in fila i concorrenti della squadra vincitrice hanno potuto mangiare. A ogni protagonista de L’Isola il compito di prendere una porzioncina di spaghetti, mangiarli e lasciare spazio agli altri. Il limite di tempo era assai ristretto. Il primo a partire è stato Samuel, il quale però ha infranto il regolamento: ha preso più pasta del dovuto ed è scappato via con parte di essa.

Per questo motivo Vladimir Luxuria poco dopo si è molto arrabbiata. Delusa la conduttrice ha detto che non si sarebbe aspettata un comportamento del genere da parte di Samuel. Anche perché non è la prima volta che accade un fatto del genere con lui protagonista:

“Posso dire una cosa a Samuel? Da te non mi aspettavo questo comportamento. Ci hai messo molto più tempo degli altri e non hai dato ad Alvina la possibilità di mangiare la sua porzione. Hai mangiato tanti spaghetti e te li sei anche portati via. Tu che sei sempre quello che rimprovera gli altri quando non stanno alle regole e stavolta non li hai rispettati”.

Vladimir non ha apprezzato il gesto di Samuel! #Isola pic.twitter.com/gVdRZjmmqc — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

Samuel si è giustificato con la conduttrice de L’Isola, sostenendo di essersi dato un tempo con i suoi compagni. Ma Vladimir Luxuria non se l’è bevuta.