Isola dei Famosi – Joe vola al 49%, Sonny è l’eliminato: le percentuali

Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Stasera nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo scoperto che il preferito grazie al televoto del pubblico è stato Joe, mentre ad avere la peggio tra i concorrenti in nomination è stato Sonny che ha lasciato il gioco. Tutte le percentuali.

Sonny è l’eliminato de L’Isola dei Famosi

Sesta puntata questa sera de L’Isola dei Famosi su Canale 5. Vladimir Luxuria, coadiuvata dall’inviata in Honduras Elenoire Casalegno e dai due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese ha aperto questo appuntamento. Abbiamo assistito a un rimprovero da parte della conduttrice, a delle sorprese e alle immagini esclusive dell’espulsione di Francesco Benigno dal reality.

LEGGI ANCHE: Pietro svela perché ha lasciato l’Isola, ma Vladimir sbotta: “Te l’ha detto il medico di andare?”

Presenti in nomination questa settimana a L’Isola dei Famosi ci sono: Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati. Tutti a modo loro sono stati al centro di qualche dinamica, vuoi per una discussione o momenti di leggerezza, ma tutti hanno fatto parlare di sé.

Daniele Radini Tedeschi per esempio è stato lontano per qualche giorno dai suoi compagni, ma tornato in Playa ha avuto da che discutere con i suoi compagni de L’Isola dei Famosi. Anche Joe Bastianich dalla sua si è lamentato per alcuni comportamenti dei concorrenti. Per non parlare di Khady Gueye punita per la seconda volta dallo Spirito de L’Isola, così come per la sua vicinanza ad Artur Dainese. Anche Rosanna Lodi e Sonny Olumati sono stati anche loro protagonisti di discussioni e prese di posizione.

LEGGI ANCHE: Isola, Stoppa messo davanti a una prova: il riso o Juliana! La sua scelta vi farà sciogliere il cuore (VIDEO)

Chiuso questo riassunto settimanale, scopriamo insieme il risultato del televoto. A salvarsi subito tra i concorrenti nominati è Joe, seguito da Rosanna. Poi all’elenco si è aggiunta anche Khady. Infine al ballottaggio sono rimasti Daniele e Sonny. Tra loro ad avere la peggio è stato Sonny. Così ha votato il pubblico de L’Isola dei Famosi.

Ma quali sono le percentuali? A risultare il preferito del pubblico con il 49% di preferenze è Joe. Poco dopo dietro di lui vediamo Khady, che ha raccolto il 17% di voti. invece al terzo posto Rosanna con il 15%, poi Daniele che ha ottenuto il 10%, mentre a chiudere Sonny con il 9%. Questo significa che Sonny è il nuovo eliminato L’Isola dei Famosi.

Chissà quante altre sorprese ci riserverà questa puntata de L’Isola!