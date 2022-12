NEWS

Nicolò Figini | 29 Dicembre 2022

GF Vip 7

I dubbi di Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi sta facendo molto discutere in queste ore a causa dei suoi continui litigi e comportamenti che non vanno molto a genio al pubblico. In tanti, infatti, sul web non si spiegano come sia possibile che lei sia stata la preferita dai telespettatori nella precedente puntata del Grande Fratello Vip. A parlarne è stato anche l’ex fidanzato Francesco Chiofalo durante un’intervista con Casa Pipol. Lui ha espresso dei dubbi e ha anche rivelato di aver ricevuto delle strane segnalazioni:

“Questa cosa che lei sia preferita dal pubblico è strana. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web. Ma non so se sono hater“.

Anche Francesco Chiofalo, pur rimanendo con il dubbio, ammette che potrebbe non esserci nulla di vero in tutto questo. Ma non solo. L’ex volto de La Pupa e il Secchione ha affermato che la Fiordelisi è diventata famosa grazie alle sue frequentazioni, ovvero quelle avute con lui e con il calciatore Gonzalo Higuain. In seguito le ha contestato una frase detta a Edoardo Donnamaria di recente: “Questa è la prima volta che mi innamoro“. Lui perciò si è chiesto: “Quindi prima non eri innamorata? L’hai fatto solo per prendere quattro follower?“.

In merito a Donnamaria, invece, Chiofalo ha affermato che non lo vede come il tipo di Antonella. Lei vuole una persona estroversa e appariscente. Le piacciono i ragazzi esuberanti. Con Edoardo tenderà sempre lei a essere la parte predominante “perché è troppo moscio, lo rigira come un pedalino“. Voi che cosa ne pensate di quanto detto dall’ex fidanzato della vippona? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul GF Vip e non solo.