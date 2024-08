I fan di Perla Vatiero pensano e sperano che in questo momento si trovi in vacanza con Mirko Brunetti

I fan hanno cominciato a nutrire la speranza e il sospetto che Perla Vatiero possa essere in vacanza con Mirko Brunetti. Ma da dove è nata questa idea? Ecco tutto ciò che sappiamo.

La speranza su Perla Vatiero e Mirko Brunetti

In queste ultime ore si è parlato di un possibile avvicinamento tra Perla Vatiero e Alessio Falsone, ma quest’ultimo ha rotto il silenzio affermando che tra loro c’è solo una bella amicizie e al momento le sta accanto dopo la rottura con Mirko Brunetti:

“Ogni tanto ci commentiamo le Storie. Ma oggi non mi sento con nessuna ragazza in particolare, sono single. Eh vabbè, forse in un’altra vita”.

Adesso Perla Vatiero si sta godendo delle vacanze ad Amalfi, ma ha pubblicato delle foto che stanno facendo chiacchierare il web. Diversi fan infatti hanno cominciato a pensare e sperare che l’ex gieffina possa trovarsi in compagnia del suo ex fidanzato. Ma che cosa ha messo tale idea nella testa della gente?

Prima di tutto la Storia in cui la vediamo in un punto panoramico nel quale, come sanno bene i fan più accaniti, era solita andare in motorino con Mirko quando erano più piccoli. L’influencer ha scritto: “Non potevo non venire qui prima che finisse l’estate. Il mio posto del cuore“. E poi, come vediamo qui sotto, a sinistra ha postato uno scatto in cui si vede un’ombra e in molti stanno sperando che si tratti dell’ex gieffino.

Perla Vatiero è in vacanza con Mirko Brunetti?

In realtà le cose potrebbero essere molto diverse e potrebbero anche deludere i fan dei ‘Perletti‘. Secondo alcuni utenti del web infatti si troverebbe con tale Martina, in quanto avrebbero postato la foto dello stesso piatto a cena. Cosa ci sia di vero in tutto ciò non è dato saperlo e dovremo aspettare al massimo che sia Perla stessa a commentare.