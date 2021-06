1 Le parole di Francesco Chiofalo

A scontrarsi pesantemente nelle ultime ore sono stati Francesco Chiofalo e Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, ed ex fidanzata del personal trainer. Come è ben noto il celebre Lenticchio non ha mai avuto buoni rapporti col suo ex suocero, e nonostante la coppia abbia deciso di interrompere la relazione già da diverso tempo sembrerebbe che le tensioni tra Francesco e Stefano siano ancora alle stelle. Ma scopriamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Chiofalo ha commentato la presunta lite che sarebbe accaduta tra Antonella ed Elisabetta Gregoraci (che è già stata smentita da quest’ultima in persona). Stando alle parole di Francesco, sarebbe stata la stessa Fiordelisi ad aggiornalo su quanto accaduto, essendo rimasti in buoni rapporti. A smentire Lenticchio però è stato proprio Stefano, padre di Antonella, che commentando un post Instagram di Giuseppe Porro ha affermato:

“Sono allucinazioni. Mia figlia non lo sente da oltre quattro mesi. Ma se lui è più contento nell’immaginarsi queste cose… ben vengano”.

A quel punto ad intervenire sotto il medesimo post è stato Francesco Chiofalo, che ha pesantemente insultato il padre di Antonella Fiordelisi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da GossipeTv:

“Ma quel povero e anziano papà di Anto che non sa niente e parla? Se vuole gli mando gli screen di ieri della figlia che mi scrive e io che visualizzo e neanche rispondo. Se la figlia lo riempie di bugie pur di farlo contento non è colpa mia. Fortuna vuole che mi sia levato di mezzo da quella famiglia. Se parlo io il padre deve uscire di casa con un sacco della mondezza sulla faccia per la vergogna. Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”.

Al momento né Antonella Fiordelisi né suo padre hanno replicato alle forti dichiarazioni di Francesco Chiofalo, ma non è escluso che nelle prossime ore possa esserci un nuovo scontro. Nel mentre da qualche giorno si mormora che Lenticchio possa essere stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. Rivediamo cosa è accaduto.