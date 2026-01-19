Tutte le emozioni di Francesco Da Vinci prima del Festival di Sanremo 2026, in cui ha firmato il brano del papà Sal

Di Barbara Carere.

L’intervista a Francesco Da Vinci

Francesco Da Vinci, sei uno degli autori della canzone di tuo papà Sal che presenterà a Sanremo, ce ne parli?

“È stata innanzitutto una bellissima esperienza che ho avuto l’opportunità di avere insieme ad altri bravissimi autori, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Merk e Kremont Itaca. Quindi è stato un lavoro di gruppo e ne è uscita fuori una bella traccia. Ovviamente non posso spoilerare altro, si vedrà al Festival”.

Si sa che la canzone è una promessa d’amore…

“È una promessa d’amore ma c’è molto altro quindi manca poco quindi poi la scoprirete durante il Festival“.

Sicuramente leggere il tuo nome è d’impatto come tra gli autori della canzone. Ma è stata un’idea di tuo papà oppure tua? Anche nella canzone Rossetto e caffè, che è un gran successo di tuo padre, c’è il tuo zampino?

“No in realtà è nato tutto in modo molto naturale. Ero a Milano per cose mie, sempre negli studi dove sto scrivendo il mio progetto. Mi ritrovai in quella sessione, quindi diciamo che mi sono trovato catapultato con alcune idee che mi erano venute in mente durante quella giornata di sessione. Quindi poi ci siamo raggruppati ed è venuta fuori poi appunto ‘Per sempre si’, che è la canzone che parteciperà al Festival di Sanremo”.

Sarai a Sanremo sicuramente e sarai presente per Novella2000. Il direttore Alessi ti aspetta un saluto agli amici di Novella2000.

“Ciao a tutti, ci vediamo a Sanremo“