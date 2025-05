Questa sera abbiamo scoperto chi è il primo eliminato della puntata finale di Amici 24. Tutto quello che è successo nel corso della sfida tra i ballerini.

Francesco primo eliminato finale Amici 24

La puntata finale di Amici 24 si è aperta con una prima sfida tra i tre ballerini ancora rimasti in gara: Alessia, Francesco e Daniele. Tutti loro si sono confrontati su più manche e ognuno è stato sottoposto al giudizio dei giornalisti invitati in studio.

I commenti sono stati molto positivi e i concorrenti hanno avuto l’occasione di replicare ringraziando e esprimendo tutto il loro entusiasmo. A un certo punto, Maria De Filippi ha mostrato le classiche carte per quanto riguarda le votazioni parziali del televoto. In testa il pubblico ha visto Daniele e gli altri due ballerini alle sua spalle.

Alla fine la conduttrice li ha messi a centro studio e ha mostrato il risultato definitivo delle votazioni da casa. La prima ballerina a continuare la finale è stata Alessia, mentre come secondo allievo salvo è stato proclamato Daniele. Ciò significa che Francesco ha dovuto lasciare il reality.

Il giovane ballerino ha ricevuto quattro proposte di lavoro: la prima è una borsa di studio a New York in una nota scuola di danza, la seconda è un contratto di due mesi come solista per una compagnia italiana, la terza è un contratto sempre come solista a Barcellona e la quarta un contratto di lavoro a Roma da parte di Eleonora Abbagnato.

L’ex concorrente di Amici 24 si è molto commosso e ha ringraziato: “Dal primo secondo mi sono sentito subito a casa, non ho mai vissuto cose così forti in tutta la mia vita“. “Sei una grande donna e lavoratrice, ci metti l’anima in tutto quello che fai“. ha concluso.

Maria De filippi gli ha fatto una proposta per il futuro: “Fai tutti i giri che vuoi, ma quando vuoi tornare a casa e ballare con noi lo fai“. Sicuramente lo ritroveremo anche in futuro.