Durante la tappa a Firenze, Francesco Gabbani ha ricevuto a sorpresa sul palco la visita di Carlo Conti. Il momento è stato trasformato dal cantante e dal conduttore del Festival di Sanremo 2025 in una gag virale.

Carlo Conti a sorpresa al concerto di Francesco Gabbani

In questa giornata ricca di notizie tra gossip e spettacolo, non possiamo non accennare a un momento musicale molto carino sul palco del Nelson Mandela Forum, dove si è esibito Francesco Gabbani.

Il cantautore carrarese ieri ha tenuto il concerto nella “città nobile”, come amava definirla Dante. Al palazzetto però si è verificata una scena davvero incredibile per Francesco Gabbani e il suo pubblico. Mentre il cantautore stava per intonare il suo brano del Festival di Sanremo, Viva la vita, ecco qui che ha ricevuto una sorpresa. Dal backstage sul palco è arrivato Carlo Conti!

Dal nulla Carlo Conti è spuntato fuori sostenendo: “Devo presentarti io, eh”. La sua voce così come la sua incursione ha fatto letteralmente esplodere il pubblico. Tra applausi e schiamazzi, il conduttore e direttore artistico ha affermato: “Buonasera a tutti, scusate se mi intrometto, ma il prossimo brano viene dal Festival di Sanremo e lo devo presentare insieme a voi”.

In pochi istanti Carlo Conti e Francesco Gabbani hanno ricreato l’atmosfera del Festival di Sanremo. Lui ovviamente nelle vesti di presentatore e l’artista nei panni del cantante in gara, emozionato per l’esibizione.

Tra improvvisazione e divertimento, Carlo Conti ha richiamato l’attenzione di Francesco Gabbani: “Ora io mi metto da questa parte. Le scale non sono proprio quelle del Festival… Ora gli autori non me li ricordo, ti va bene se me li invento? È il momento del prossimo cantante in gara: Francesco Gabbani!”.

Così il cantautore ha fatto il suo ingresso, fingendo di scendere le scale del Teatro Ariston, per poi salutare pubblico e orchestra. Simpaticamente Conti ha detto: “Viva la Vita… Di… Pieraccioni, Ceccherini, Panariello e tutti quelli che amano la vita come tutti voi! Dirige l’orchestra il pubblico del Mandela Forum di Firenze, canta Francesco Gabbani!”.

Da qui il via a nuove emozioni per il pubblico dell’amato artista. E il siparietto con Carlo Conti è stato davvero molto gradito. Una gran bella sorpresa!