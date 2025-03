Vi siete per caso chiesti cosa significa la frase cantata da Stash dei The Kolors, “sale come un ascensore”? A rivelarlo è stato lui a Verissimo. Prontamente Silvia Toffanin l’ha avvisato: “Spiega, ma siamo in fascia protetta”.

Stash spiega il significato della frase

Divertente momento questo pomeriggio a Verissimo con i The Kolors. La band ha non solo replicato il meme di Gianni Sperti, ma si è resa protagonista anche di un altro episodio decisamente comico.

Tutto è iniziato a causa della loro canzone sanremese dal titolo “Tu Con Chi Fai L’Amore”. In una frase del brano Stash dei The Kolors canta “sale come un ascensore quando vengo da te”. In tanti (vip e non) si sono chiesti: ma cosa significa questa frase? Anche Stefano De Martino ad Affari Tuoi si è posto lo stesso quesito, domandandosi se si trattasse o meno di una metafora.

A risolvere questo mistero ci ha pensato proprio Stash a Verissimo, dopo il videomessaggio di Fru dei The Jackal! Divertito ha fatto in discorso ben preciso, in cui poi ha detto: “Ho studiato il testo e c’è un punto che io non ho capito nel ritornello. Cos’è a salire? Me lo dite? Vorrei tanto saperlo, cosa intendete, perché io proprio non l’ho capito“.

Tornati in studio Silvia Toffanin prima di ricevere una risposta ha avvisato Stash: “Spiegaci pure, ma guarda che siamo in piena fascia protetta“. A modo suo quindi il cantante ha cercato di dare una spiegazione visto l’orario. E l’ha fatto ironizzando:

“Ora è il momento in cui siamo a disagio come Gianni Sperti e diciamo ‘Silviaaaa’. Comunque certamente è una metafora! Potrebbe essere quello, ma diciamo che è a libera interpretazione. A salire è il fuoco, l’emozione di vederti, la passione. Questo è quello che abbiamo pensato noi, ma ognuno può vederci quello che vuole e desidera. Lasciamo liberi tutti di interpretare e pensare a quello che volete“, ha chiuso Stash ridacchiando e un po’ in imbarazzo in puntata.