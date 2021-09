1 La relazione di Francesco Monte è terminata?

AGGIORNAMENTO: Commentando un post Instagram di Isa&Chia, Francesco Monte ha smentito la notizia della rottura con Isabella De Candia, affermando: “Articolo fake e commenti di un degrado e una ignoranza inaudita. quanta povertà umana mamma mia. Pensate a vivere la vostra vita anziché vivere su ste minch**te”.

Sembrerebbe essere naufragata la relazione tra Francesco Monte e Isabella De Candia. A riportare l’indiscrezione, perché di questo per ora si tratta, ci ha pensato il settimanale Chi nella rubrica “Chicche di Gossip“, come riporta anche Isa e Chia. Al suo interno, infatti, si dà per certa la fine della storia d’amore tra i due. Si legge quanto segue: “[…] è finita dopo due anni. Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera anche in un ritorno di fiamma“.

Le cose staranno davvero così? Al momento non lo possiamo ancora sapere. Dovremo attendere le parole dei due diretti interessati, i quali non hanno commentato il rumor. La storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la ragazza ha avuto inizio poco dopo quella che l’influencer aveva intrapreso con Giulia Salemi. I primi movimenti insieme, infatti, sono stati registrati nell’estate del 2019 quando li hanno paparazzati abbracciati a Formentera. Entrambi hanno origini pugliesi e hanno fatto la rispettiva conoscenza tramite amici in comune.

Francesco Monte e Isabella De Candia hanno passato, inoltre, il lockdown insieme a Taranto con i famigliari del ragazzo. Ora qualcosa sembrerebbe essere andato storto anche se non sappiamo i dettagli della situazione. Non molto tempo fa, però, lui aveva parlato di un possibile matrimonio nel corso di un’intervista con Novella2000. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Isabella e io ci amiamo alla follia. È una storia che volutamente teniamo lontana dai riflettori. Come tante coppie preferiamo convivere. Al momento pensiamo al matrimonio. Chi vivrà, vedrà.

Chissà, forse la convivenza tra i due non ha dato i frutti sperati e si sono resi conto di incompatibilità che non hanno potuto superare. Non lo sappiamo con certezza. Nella stessa, intervista, ad ogni modo, Francesco Monte aveva anche parlato della sua carriera…