1 Durante l’intervista a Verissimo Francesco Oppini rivela come si comporterà con Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

A Verissimo ieri Silvia Toffanin ha avuto il piacere di accogliere nel suo studio gli ultimi due concorrenti del GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Entrambi hanno deciso di interrompere il loro percorso dopo il prolungamento e si sono a lungo raccontati in un’intervista.

Il cronista sportivo, tra i tanti argomenti, oltre a parlare del suo percorso nel programma, ha rivelato anche come si comporterà con Tommaso Zorzi una volta che sarà finito il reality show. Questo perché l’influencer, dopo un lungo tergiversare e l’uscita di Francesco Oppini, ha confessato di essersi innamorato di lui, nel corso di una chiacchierata con Cristiano Malgioglio.

Un qualcosa che ha spaventato un po’ Tommaso. Zorzi infatti aveva timore che questa sua ammissione avrebbe allontanato per sempre Francesco da lui, ma così non sarà. Oppini ha avuto modo di confrontarsi con lui e di rassicurarlo. Ieri a Verissimo, il figlio di Alba Parietti è tornato proprio su questo punto:

“Come ho intenzione di gestire la situazione dopo la sua dichiarazione? La gestirò in modo molto naturale e semplice come gli ho detto lunedì quando sono tornata in casa. La gestirò da amico, perché io posso capirla questa cosa, non può accadere solo in una situazione omosessuale, può accadere sempre. Potrei innamorarmi di una persona che non mi corrisponde”.

Ha rivelato Francesco Oppini con molta serenità. E ancora ha aggiunto:

“Chiunque può innamorarsi di una persona alla quale è legata per amicizia. Io voglio rimanere suo amico, in ogni modo, ma se questa situazione dovesse portargli delle difficoltà, io farò un passo indietro. A me non cambia nulla, per me Tommaso è un amico. Non farò passi indietro di mia spontanea volontà, lo farò se me lo chiederà”.

IL GRAN BENE CHE FRANCESCO VUOLE A TOMMASO SI PERCEPISCE E ANCHE TANTO, C’È E CI SARÀ PER LUI #Verissimo #GFVIP pic.twitter.com/swKKWOK7Hy — Ⓐ ☁️ (@axxocean) December 12, 2020

Pare quindi che Francesco Oppini sia davvero molto sereno sotto questo punto di vista. Si comporterà in modo molto naturale con Tommaso Zorzi e rispetterà qualsiasi sua decisione. Ma non è tutto, perché Francesco ha anche raccontato come ha reagito la sua fidanzata…