1 Le parole di Francesco Oppini

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato nientemeno che Francesco Oppini. Il cronista sportivo infatti ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram per difendere la sua fidanzata Cristina. Quest’ultima è stata inaspettatamente presa di miri da alcuni utenti, che hanno speso dure parole per la compagna del figlio di Alba Parietti. Così, prendendo ufficialmente le parti della sua fidanzata, Francesco ha fatto un lungo sfogo sui social, affermando:

“Dedicata ai (pochi ma comunque esistenti) detrattori, invidiosi, tuttologi e a quelle persone cattive ed ignoranti che si permettono di giudicare una ragazza, anzi una Donna con la “D” maiuscola. Cristina, la mia dolce metà, è sempre stata educatamente in disparte e in silenzio rispettando se stessa e soprattutto la vita altrui. Pensate alla vostra vita, qualora ne aveste una o piuttosto prendetevela con me dato che chi si è esposto in un programma televisivo e non solo sono stato io, non lei. Mai. Buona giornata…Soprattutto a voi”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti a commentare il post di Francesco Oppini è stato un utente che ha tirato in ballo Tommaso Zorzi. Tuttavia non è ben chiaro cosa la persona questione abbia scritto, avendo poco dopo cancellato il messaggio. Ciò nonostante prima che l’utente potesse aver modo di eliminare le sue parole, Oppini ha avuto modo di replicare, affermando:

“Ma ti rendi conto della ca**ta che stai scrivendo? Io devo stare attento a postare meno com un mio amico etc etc? Non hai nulla di meglio da fare oggi? Che stupido che sono, probabilmente no”.

Nel mentre solo qualche giorno fa a parlare di un’ipotetica storia con Francesco Oppini era stato proprio Tommaso Zorzi. Rivediamo le sue parole.