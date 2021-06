1 La smentita di Tommaso Zorzi

Nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno instaurato un legame davvero molto profondo. Tanti telespettatori si sono appassionati alla loro bella amicizia e ovviamente si augurano che il tutto possa continuare anche fuori, ora che la trasmissione è ampiamente conclusa.

Se nei primi periodi Tommaso Zorzi passava del tempo in compagnia di Francesco Oppini, attualmente i fan hanno notato il contrario soffermandosi sulle varie storie caricate da entrambi su Instagram. Il figlio di Alba Parietti magari si è mostrato più spesso con altri ex gieffini e meno con Tommaso e viceversa. C’è da dire però che non sono per forza obbligati a testimoniare qualsiasi loro incontro e che comunque i due nelle scorse settimane si sono rivisti a Roma. Tommaso e Francesco hanno assistito alla partita inaugurale degli Europei di Calcio Turchia-Italia e hanno scattato anche una bella foto insieme, pubblicata poi dal cronista sportivo nelle storie.

Nonostante tutto, però, i sostenitori di entrambi hanno continuato a pensare che qualcosa tra loro non andasse, specie dopo il gossip lanciato da Whoopse. L’influencer e il cronista sportivo, così come altri vip noti, sono stati invitati all’inaugurazione del nuovo locale di Stefano Corti, attuale compagno di Bianca Atzei. La pagina Instagram, che ha testimoniato tutto con dei video, pare aver notato una certa freddezza tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, gettando così nello sconforto i fan. Ma come stanno realmente le cose? Hanno davvero litigato? A parlarne ieri è stato il rampollo milanese durante una diretta su Instagram:

“Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche star qui a dover parlare di sta roba. Ma purtroppo è così. Vabbè, andiamo avanti”. (QUI POTETE TROVARE IL VIDEO CON LE SUE PAROLE)

Tommaso Zorzi ha quindi smentito categoricamente qualsiasi tipo di discussione con il suo grande amico Francesco Oppini! Le notizie sull’opinionista non sono finite qui…