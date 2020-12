1 In un’intervista a Casa Chi, Francesco Oppini svela perché ha scelto di lasciare il GF Vip

Il Grande Fratello è stata un’avventura molto intensa per Francesco Oppini che lui stesso, però, ha deciso di chiudere prima di una sua ipotetica eliminazione. Durante un’intervista a Casa Chi, il cronista sportivo ha svelato il perché ha scelto di lasciare anzitempo il reality di Canale 5.

Il prolungamento del GF Vip, infatti, ha messo i concorrenti alle strette e li ha portati a scegliere così se proseguire il loro cammino o interromperlo per tornare a casa dai propri affetti. Francesco Oppini, come dicevamo, ha preferito la seconda opzione senza batter ciglio. Ma qual è la motivazione che l’ha spinto a questo? A rivelare come sono andate le cose è stato proprio lui. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto. Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza”.

Ha raccontato Francesco Oppini, che ha spiegato ancora:

“Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente. […] Secondo me vince Tommaso Zorzi. Se te ne devo dire un secondo allora vado con Stefania Orlando”.

Queste dunque le ragioni che hanno portato Francesco Oppini a lasciare il Grande Fratello Vip. Arrivato a casa il figlio di Alba Parietti nella sua valigia ha trovato un regalo di Tommaso Zorzi. Ecco di cosa si tratta…