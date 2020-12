Del rapporto tra i due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip ne abbiamo sentito parlare davvero tanto. Il loro rapporto ha avuto numerosi alti e bassi, ma c’è stato sempre un sentimento di amicizia profondo dietro, nonostante le peggiori litigate. Un sentimento, però, che a quanto pare per l’influencer era qualcosa in più e lo ha dichiarato pubblicamente. Da qualche tempo Francesco Oppini ha deciso di uscire dalla Casa, ma una volta fuori ha detto che vorrebbe farsi lo stesso tatuaggio insieme a Tommaso Zorzi.

Dopo aver saputo che il GF Vip si sarebbe concluso non prima di febbraio 2021, un paio di celebrità, tra cui il cronista sportivo, hanno deciso di uscire dal reality. Lui, poi, ha preso parte a vari programmi come ospite. Recentemente, infatti, è apparso anche nella diretta Instagram tenuta dal profilo ufficiale del settimanale Chi.

In questa occasione, perciò, Francesco Oppini ha rivelato che vorrebbe fare una sorta di tatuaggio di coppia, anche se coppia non sono, con Tommaso Zorzi. Ecco qui di seguito le parole esatte riportate anche dal sito Biccy:

Quando Tommaso uscirà dalla casa gli proporrò di fare un tatuaggio insieme, una scritta. Fare un reality come quello e convivere 80 giorni dentro una casa con la stessa persona non capita sempre. Si è creato un bel feeling e non è da tutti. Che scritta? Beh può essere di tutto, tipo “Opporzi” o “Zorpini“.