A Il Corriere della Sera Francesco Sarcina ricorda Giulia, ragazza che ispirò il brano Dedicato a te: “Mi ha insegnato l’amore”.

Francesco Sarcina ricorda Giulia di “Dedicato a te”

Il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina a Il Corriere della Sera ha raccontato una storia legata alla sua canzone più celebre, “Dedicato a te”. Il brano, che ha conquistato milioni di ascoltatori e rappresenta uno dei pezzi più rappresentativi della carriera della band. Il pezzo è stato ispirato da Giulia, una donna che Sarcina ha incontrato dopo un lungo periodo di difficoltà personale. Lei è venuta a mancare nel 2024.

Nel corso di un’intervista con il quotidiano, Francesco Sarcina ha spiegato come il suo incontro con Giulia, avvenuto dopo diversi anni, lo abbia segnato profondamente. “Non la vedevo da due o tre anni. Nel frattempo, mi ero perso tra relazioni sbagliate e amici che mi prosciugavano l’anima,” ha ricordato Sarcina. L’incontro è avvenuto per caso, quando Giulia, che lavorava come centralinista, si offrì di trattarlo con le tecniche olistiche di cui si era appassionata. “Lei mi ha detto: ‘Ti tratto io, chiudi gli occhi, ti riconnetto con l’universo’. E io ho sentito una sensazione potentissima,” ha raccontato Sarcina. Quella sera, dopo il trattamento, l’artista si sentì incredibilmente bene e subito dopo scrisse “Dedicato a te”, una sorta di lettera di scuse per la sua grandezza e la sua bontà.

Sarcina ha anche raccontato che, nonostante l’intensità del legame con Giulia, non c’è mai stata l’idea di un ritorno romantico. “Sapevo che lei doveva fare altro e io pure. Eravamo diversissimi, ma mi ha insegnato che amare non è trattenere, non è possedere.” La canzone, quindi, è un tributo a quella persona che lo ha aiutato a riscoprire se stesso e a superare un periodo difficile della sua vita.

Nonostante la sua popolarità, la canzone “Dedicato a te” non smette di emozionare. Con quasi 50 milioni di stream, il brano rimane una delle canzoni più amate degli anni 2000 e un pezzo fondamentale della carriera di Sarcina. E, anche dopo la morte di Giulia nel 2024, il suo ricordo continua a vivere attraverso questa canzone.

Il presente del cantante

Nel 2024, Francesco Sarcina ha trovato l’amore con Nayra Garibosi, pilota messicana con cui ha una bambina di quattro anni.

“È stato un colpo di fulmine fisico, sensoriale. Ho avuto una visione: dei piedi mulatti sulla spiaggia,” ha dichiarato.

Con lei, dice, ha imparato cosa significa una relazione sana, un concetto che lo ha aiutato a superare le difficoltà delle sue precedenti storie d’amore, tra cui quella con Clizia Incorvaia, con la quale ha avuto una figlia, Nina.

