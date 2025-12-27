Il cantautore genovese Olly è stato celebrato dal New York Times per la sua hit del 2025 “Balorda Nostalgia”. Un traguardo che si era già ripetuto con i Maneskin e Angelina Mango.

Olly sul New York Times: Balorda Nostalgia è una hit del 2025

Un vero trionfo per il cantautore Olly, che con la sua canzone “Balorda Nostalgia” ha conquistato il New York Times, che l’ha definita una delle hit del 2025. Federico Olivieri, in arte Olly, ha ottenuto un riconoscimento internazionale, con l’articolo che celebra i 121 milioni di ascolti registrati su Spotify, confermando il suo successo globale.

Balorda Nostalgia: la hit italiana che ha conquistato tutti

“Balorda Nostalgia”, la rock ballad che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2025, ha scosso le classifiche italiane e internazionali.

Il New York Times, in un riepilogo dei protagonisti dell’anno, ha inserito Olly tra i musicisti più significativi, notando la sua capacità di scrivere canzoni autobiografiche che parlano direttamente al cuore degli ascoltatori. La ballad, dal suono travolgente e profondo, ha saputo conquistare anche il pubblico d’oltreoceano.

121 milioni di ascolti per il brano di Olly

Il successo di “Balorda Nostalgia” non è solo un fenomeno musicale: la canzone ha raggiunto un impressionante traguardo di 121 milioni di ascolti su Spotify.

Il singolo ha dominato le piattaforme musicali, rimanendo per settimane tra i brani più ascoltati. Un riconoscimento che rende ancora più speciale l’annata di Olly, che a febbraio 2025 ha vinto il Festival di Sanremo, ma ha deciso di non partecipare all’Eurovision Song Contest.

L’album Tutta vita (sempre) di Olly domina le classifiche

Il suo album “Tutta vita (sempre)” ha consolidato ulteriormente la sua posizione, rimanendo per ben 55 settimane consecutive nella Top10 delle classifiche, con 11 settimane al primo posto.

Il tour nei palazzetti è andato sold out in pochissimo tempo, con tre imperdibili date evento allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, e altre tappe attese per la primavera del 2026.

Olly è un fenomeno che non accenna a fermarsi. Questo è solo l’inizio di una carriera che promette ancora molte sorprese!

CREDITI FOTO: Paola Visone / IPA