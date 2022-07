1 Parla l’amico di Francesco Totti

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a essere uno degli argomenti più caldi del gossip estivo. A Estate in Diretta su Rai 1 è tornato a parlare Alex Nuccetelli, amico dell’ex Capitano della Roma che in passato ha fatto conoscere i due fino a farli innamorare.

Il pr romano ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, dopo vent’anni d’amore tutto può accadere. Non crede alla presenza di terze persone, specie in un rapporto e matrimonio così importante, bello e solido com’è stato quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Per entrambi ha speso parole al miele, riconoscendo quanto siano speciali e un esempio per molti giovani d’oggi. Li ha definiti “due genitori fantastici” in grado di crescere i propri figli nel modo più genuino e normale possibile: “veramente cercando di fare apparire in loro delle radici di base”, ha raccontato in trasmissione come sottolineato da Davide Maggio che ne ha raccolto le dichiarazioni.

E ancora l’amico di Francesco Totti ha riguardo si è permesso di dire: “Sembrerebbe difficile per una coppia così importante, che hanno questi fari addosso. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è veramente da fare un plauso assoluto per questi due ragazzi così belli e vincenti“.

Alex Nuccetelli ci ha tenuto a precisare che se è intervenuto è perché semplicemente è stato chiamato in causa dalla stampa e, di conseguenza, si è sentito in dovere di rispondere e dare la sua versione dei fatti a riguardo, con molta serenità. L’aver ricevuto ingiurie, a suo dire ingiuste, l’ha quindi portato a tornare a difendersi e fare delle dovute precisazioni. Una di queste riguarda anche la presunta nuova fiamma di Francesco Totti, di cui sono spuntate le foto sul settimanale Chi. Continua…