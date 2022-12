NEWS

Andrea Sanna | 8 Dicembre 2022

Francesco Totti

Mentre si trovano in un ristorante romano, scoppia la lite tra Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi. Lei in lacrime

La lite tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai non si nascondono più e dopo il red carpet a Dubai sono stati ancora beccati insieme. Chiuso il matrimonio con Ilary Blasi, er Pupone ha ritrovato il sorriso accanto alla sua nuova fiamma. Ora non ha più alcun motivo di tenere lontana dai fotografi la sua nuova frequentazione.

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi in un ristorante romano. Durante questo momento di privacy i due sono stati pizzicati a discutere e, come mostrato dalle foto è scoppiata una lite. Lei è persino finita il lacrime dopo lo scontro con l’ex capitano della Roma.

Il fatto si è verificato, come dicevamo, in un locale della Capitale. Come riferisce la rivista, la coppia ha consumato la propria cena in un tavolo per due. Mentre parlavano, però, improvvisamente la discussione si è fatta via via più animata. E a tradire Francesco Totti e la sua compagna sembra essere anche il linguaggio corporeo. Come si legge, infatti, notiamo i “volti scuri e pensierosi”. (CLICCA QUI PER LE FOTO)

In base alle immagini mostrate pare sia stato il contenuto presente sul suo smartphone a fare infuriare Noemi Bocchi. La trentaquattrenne si vede prendere spesso il telefono in mano e indicare più volte qualcosa sul telefono a Francesco Totti. Sempre dalle foto sembra persino che lei si stia asciugando le lacrime.

Questa discussione però pare sia rientrata in poco tempo e non sembra aver lasciato grossi strascichi tra Francesco Totti. I due infatti sono impegnati con il trasloco nell’attico e super attico preso in affitto a Roma nord e di recente la rivista Chi ha riportato diverse foto che li vedevano insieme durante questo importante momento della loro relazione.

Come qualsiasi coppia anche a Francesco Totti e Noemi Bocchi capita di avere una piccola lite, scaramuccia che, magari, per la troppa tensione, ha portato entrambi a sfogarsi. Nulla di preoccupante!