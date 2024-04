Ilary Blasi, il costo della sua coperta di lusso firmata Hermés vi farà mancare il fiato (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

Ilary Blasi

Ilary Blasi è andata in Germania a trovare il compagno Bastian e in una delle sue Stories è apparsa una coperta il cui costo vi farà letteralmente girare la testa.

Il costo della coperta di Ilary Blasi

La storia d’amore tra Ilary Blasi e il compagno Bastian sta proseguendo a gonfie vele da oltra diverso tempo. Nel mese di marzo la conduttrice gli aveva anche dedicato un dolcissimo post di auguri per il suo compleanno: “Vorrei incontrarti altre 100 volte. Tanti auguri amore”. Una love story che tutti sperano possa durare nel tempo per ancora molti anni.

La distanza infatti non sembra essere un problema, in quanto in questi giorni Ilary è partita con la figlia Isabel proprio per andare a trovare il compagno. Oggi si trova a Francoforte e ha pubblicato alcune foto sui social e nelle sue Stories possiamo vedere uno scatto che ha fatto molto chiacchierare.

Vediamo in televisione la pubblicità della Lenor, marchio di cui la presentatrice è testimonial in italia. Ma ciò che ha colpito i fan è la coperta che ha messo sul letto, ovvero un plaid del brand Hermés. Tutti i follower hanno quindi cominciato a chiedersi quanto costa la coperta di Ilary Blasi.

Il costo della coperta che Ilary Blasi ha mostrato sul profilo Instagram

Si tratta di un pezzo della collezione casa, modello Avalon, nel tipico colore arancione in lana Merlino e cachemire. Una vera e propria coperta di lusso il cui prezzo si aggira intorno ai 1.540,00 euro; sul sito è inoltre disponibile in due colorazioni: caramello e grigio.

Ovviamente il web si è spaccato: da una parte tutti gli utenti che sognano di possedere un oggetto di questo tipo, mentre dall’altra vengono mosse alcune critiche. Alcuni utenti credono che spendere così tanti soldi per un semplice plaid sia inutile e senza senso. Da che parte state?