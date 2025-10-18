Ospite di Luca Toni nel format di Prime Video Sport, Francesco Totti la riscritto la storia della maglietta “Sei unica”, negando che fosse dedicata a Ilary Blasi per poi lanciare una stoccata all’ex moglie.

Francesco Totti rinnega la dedica a Ilary Blasi

L’iconico gesto che ha fatto sognare milioni di tifosi e fan della coppia Totti-Blasi sembra assumere oggi tutto un altro significato. Durante una recente intervista con Luca Toni per Prime Video Sport, Francesco Totti è tornato a parlare della storica esultanza del 2002, quando nel derby contro la Lazio (vinto con un sonoro 1-5 dai giallorossi) mostrò la maglietta con la scritta “Sei unica”, da sempre interpretata come una dedica romantica a Ilary Blasi. Ma a quanto pare, ora abbiamo un’altra versione della storia.

Tutto è nato durante un gioco, in cui l’ex numero 10 della Roma ha dovuto classificare alcuni momenti chiave e ricordi della sua carriera. Quando Toni gli ha mostrato l’immagine di quel momento, Francesco Totti ha sorpreso tutti dicendo:

“E questa dove la metto? Fuori dal tabellone la mettiamo. Ok, piazzala in ‘momenti dimenticabili’. Quel momento faceva parte di un’esultanza per il derby. Alcune erano pensate anche mesi prima. A chi era riferito quel ‘sei unica’? Alla curva, ai tifosi della Roma. Se la rifarei? Sì, ma mi metterei più dritto verso la curva, non verso la tribuna”.

almeno Ilary Blasi non ha rinnegato nulla, dal momento che hanno pure 3 figli insieme bah pic.twitter.com/mU8wvIzBWs — (@__Fabiana___) October 17, 2025

“Come sto in questo momento della mia vita? Bene, tra avvocati e commercialisti… Non pensavo che dopo 25 anni di cose belle uscissero tutte queste cose meno belle”. Una frase dunque che riscrive quello che sarebbe stato l’inizio della sua relazione con Ilary. E pensare che nel documentario Netflix del 2020, Francesco Totti aveva raccontato tutto il contrario:

“Avevo preparato la maglia per Ilary. Non ci eravamo neanche mai baciati. Quando mi disse che veniva allo stadio, zompai sul letto. Ero determinato a segnare e mostrarle quella scritta”.

Ma non è finita qui. Perché al termine dell’intervista, parlando del suo stato attuale, Francesco Totti ha lanciato un’altra frecciatina: “Come sto in questo momento della mia vita? Bene, tra avvocati e commercialisti… Non pensavo che dopo 25 anni di cose belle uscissero tutte queste cose meno belle”.

Una stoccata nemmeno troppo velata all’ex moglie Ilary Blasi. Le parole di Francesco Totti sono diventati virali in rete e il pubblico si è piuttosto diviso per quanto dichiarato, tra chi ne ha preso le difese e chi invece gli ha riservato critiche. Per ora Ilary non ha commentato.