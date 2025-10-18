Che emozione ieri all’Unipol Forum di Assago per i presenti! Marco Mengoni ha invitato l’amica e collega Annalisa per duettare insieme a sorpresa sulle note di “Piazza San Marco”. Un momento davvero magico che è diventato virale in rete.

Marco Mengoni e Annalisa cantano al Forum

Prosegue con grande successo il tour di Marco Mengoni. Con la data di ieri all’Unipol Forum di Assago si sono concluse le tappe milanesi del cantante, attesissimo ora il 21 e 22 ottobre a Pesaro. Come ogni live che si rispetti, però, non sono mancate delle sorprese e ieri l’artista di Ronciglione ne ha riservata una davvero molto speciale ai suoi fan. Sul palco con lui, a sorpresa, è arrivata Annalisa.

Fresca dello strepitoso successo del suo ultimo album “Ma io sono fuoco”, l’amata cantante ligure è arrivata sul palco a sorpresa pre duettare con Marco Mengoni sulle note di “Piazza San Marco”, singolo seguito a Maschio (che ha fatto da apri pista al progetto discografico di Annalisa).

Il pubblico del Forum di Assago ha accolto con un boato questo momento e tutti a squarciagola hanno cantato questo meraviglioso brano, scritto dagli stessi interpreti Annalisa e Marco Mengoni con Alessandro Raina e Davide Simonetta (che ne è anche produttore).

Non solo per i presenti e chi ha poi visto il video sui social, anche i due artisti sono sembrati davvero molto emozionati ed entusiasti di condividere questo duetto insieme sul palco del Forum.

L’esibizione si è conclusa con un abbraccio sentito tra Marco Mengoni e Annalisa, circondato dagli applausi scroscianti del pubblico che ha assistito incredulo. Come potete vedere dalle successive immagini il cantante ha ringraziato la sua collega e amica per questo bel momento insieme e anche lei ci ha tenuto a spendere delle parole a riguardo…

NO VABBÈ I SANMARCHESI AL FORUM pic.twitter.com/woNQ8jqChS — Lilla (@AppuntoCinque) October 17, 2025

Che dire? Marco Mengoni e Annalisa sanno sempre come arrivare nel cuore del pubblico e questo duetto ne è la prova tangibile!