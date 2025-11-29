Totti, l’ex capitano della Roma consolida la sua presenza in prima serata con un nuovo ruolo in un programma amatissimo

Francesco Totti presto in tv

Francesco Totti continua il suo percorso nel mondo dello spettacolo. L’ex capitano della Roma, che negli ultimi mesi abbiamo visto in un numero crescente di trasmissioni, sembra ormai aver trovato una seconda vita televisiva. Da C’è Posta per Te ad Amici, fino a Sognando Ballando con le Stelle e alla sua partecipazione a Roast in Peace su Prime Video, Totti ha dimostrato di sapersi muovere con spontaneità davanti alle telecamere, conquistando pubblico e produzione.

Dove lo vedremo:

Secondo le anticipazioni circolate prima sull’Espresso e poi confermate da Dagospia, l’ex calciatore è pronto per un nuovo passo importante: tornerà in prima serata come giudice a Tali e Quali Show, lo spin-off di Tale e Quale dedicato ai concorrenti non famosi. La nuova edizione, condotta da Nicola Savino, vedrà sfidarsi persone comuni da tutta Italia, impegnate a imitare grandi artisti della musica italiana e internazionale.

La presenza di Totti arricchirà la quarta puntata, dove affiancherà i giudici storici Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Le registrazioni sono già state effettuate negli studi Dear di Roma, dove l’ex capitano è stato avvistato più volte, confermando così le indiscrezioni sul suo nuovo ruolo.