Sandokan torna in televisione con una nuova produzione internazionale

Il nuovo Sandokan arriva su Rai1 dal 1° dicembre con quattro prime serate che riportano in TV l’eroe creato da Emilio Salgari. La serie evento, presentata alla Festa del Cinema di Roma e prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, è un adattamento moderno girato tra Réunion, Lazio, Toscana e Calabria. Can Yaman interpreta Sandokan affiancato da Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez, Alanah Bloor come Marianna e Ed Westwick nei panni di Lord Brooke.

La storia, ambientata nel Borneo del 1841, segue un pirata che si trova coinvolto in una profezia legata alla liberazione del popolo Dayak. L’incontro con Marianna Guillonk e il conflitto con Lord Brooke accendono una narrazione che unisce avventura, sentimenti e tensioni coloniali. La nuova serie aggiorna il mito della Tigre della Malesia con una produzione internazionale che punta a conquistare il pubblico con ritmo, emozione e un cast di respiro globale.