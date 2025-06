Daniele Doria ha raccontato che il fratello ha partecipato per ben due volte ai provini per Amici. Ecco le sue parole

Il fratello di Daniele Doria ai provini per Amici

Daniele Doria è il vincitore della ventiquattresima edizione di Amici e oggi si gode il successo danzando in vari programmi televisivi. Nel suo futuro c’è anche una borsa di studio per New York, se deciderà effettivamente di accettarla, ma per il momento ha deciso di rilasciare un’intervista a Lorella Cuccarini.

L’insegnante di Amici da qualche anno porta avanti, sul proprio canale YouTube, una serie che si intitola “Dimmi di te” Si tratta di chiacchierate insieme ai concorrenti della fase del Serale del talent. Come primo ospite ha voluto Daniele, il quale ha parlato della sua esperienza, dei suoi sogni e di un aneddoto molto particolare.

Daniele Doria ha rivelato che ha condiviso il suo percorso, anche se da lontano, con il fratello. Anche lui, infatti, ha sempre sognato di prendere parte ad Amici e nel corso della sua vita si è presentato ai casting due volte per la sezione Canto:

“Il mio sogno era in comune con io fratello. Lui ha provato a fare i casting due volte per il canto ma non è mai andata purtroppo. Nel momento in cui avevo l’età giusta per iscrivermi, Amici è sempre stato un sogno, ma non mi ci vedevo. […] Lui mi ha detto che dovevo andare e mi ha iscritto, alla fine è andata bene”.

Daniele Doria ha poi spiegato che in famiglia sono tutti felicissimi della sua vittoria e ha aggiunto che sarebbero stati orgogliosi di lui anche se non avesse portato a casa la coppa:

“Ho intrapreso il mio percorso come se avessi avuto accanto anche lui, abbiamo coronato due sogni.

Lui era felicissimo ma ancora più incredulo di me. Non sapevo cosa dirgli, era fiero di tutto il percorso. Lo sarebbe stato anche se non avessi vinto. Ma anche tutta la mia figlia è felice”.