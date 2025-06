In queste ore Michelle Hunziker è stata paparazzata con quello che sarebbe il suo nuovo amore. Lui è un parente di Giovanni Tronchetti Provera, ex fidanzato di Chiara Ferragni.

Nuovo amore per Michelle Hunziker

In queste ore si torna a parlare di Michelle Hunziker. Si sa, la vita privata e sentimentale della conduttrice svizzera è da sempre al centro della cronaca rosa e in diverse occasioni è finita al centro del gossip. Ma cosa sta accadendo stavolta e perché la presentatrice è tornata sotto ai riflettori? Andiamo a scoprirlo. Chi segue il mondo dello spettacolo sa bene che da mesi si mormora che la Hunziker abbia un nuovo amore. Adesso, dopo tanto parlare, Michelle è stata paparazzata dal settimanale Oggi mentre bacia quello che sarebbe il suo fidanzato.

Ad attirare l’attenzione però è stato il nome del compagno della conduttrice. Lui infatti è nientemeno che un parente di Giovanni Tronchetti Provera, ex fidanzato di Chiara Ferragni. A conquistare il cuore della Hunziker è stato il manager Nino Tronchetti Provera, cugino di secondo grado dell’imprenditore. Stando a quanto si legge, i due si starebbero frequentando da diversi mesi.

Già lo scorso febbraio sempre il settimanale aveva beccato Michelle Hunziker e il suo nuovo amore insieme a cena in un ristorante di Milano. Tuttavia all’epoca si era parlato solamente di una semplice amicizia. Oggi invece le foto dei baci tra i due raccontano una storia del tutto diversa e pare dunque che la conduttrice abbia finalmente ritrovato l’amore.

Attualmente però i diretti interessati non hanno confermato le indiscrezioni e non sono ancora usciti allo scoperto. Di certo tuttavia la Hunziker si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita e a lei facciamo il nostro più grande e sincero in bocca al lupo.