Tra poco tempo si potrà viaggiare da Milano a Londra a bordo di un Frecciarossa. Ma quando verrà inaugurata questa nuova tratta? Ecco cosa sappiamo in merito.

Arriva il Frecciarossa che collegherà Milano a Londra

Incredibile ma vero, tra poco tempo si potrà viaggiare da Milano a Londra viaggiando comodamente su un Frecciarossa, senza dunque più bisogno di prendere un aereo. Il Gruppo FS Italiane ha infatti annunciato il lancio di un nuovo servizio ferroviario ad Alta Velocità che collegherà il capoluogo lombardo alla capitale inglese, passando per Parigi.

Come specificato, per raggiungere Londra si dovrà prendere un treno che da Milano fermerà a Parigi. Qui si dovrà poi fare un cambio e si raggiungerà l’Inghilterra. Si tratta di un piano strategico per estendere i collegamenti di Alta Velocità in Europa, per il quale sono stati investiti 1 miliardo di euro.

Queste le dichiarazioni di Stefano Antonio Donnarumma, CEO e Direttore Generale del Gruppo FS: “L’alta velocità ferroviaria è la spina dorsale di una mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente e, espandendo la nostra presenza su corridoi chiave, non solo investiamo in infrastrutture e innovazione, ma anche nel futuro del trasporto europeo. Maggiore concorrenza contribuirà a creare un settore più efficiente e orientato ai clienti, offrendo una reale alternativa ai viaggi aerei”.

Ma quando verrà inaugurata la tratta che collegherà Milano a Londra? Attualmente non c’è ancora una data ufficiale per la partenza del primo Frecciarossa. Tuttavia, stando a quanto è stato dichiarato, la fine dei lavori delle infrastrutture è prevista entro il 2029.

Entro una manciata di anni dunque sarà possibile viaggiare in treno per raggiungere l’Inghilterra dall’Italia e di certo questo è un traguardo importantissimo per il panorama ferroviario europeo.

