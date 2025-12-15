Nuovo look per Tony Effe. Il rapper in queste ore si è mostrato sui social con un taglio di capelli inedito che ha prontamente attirato l’attenzione del web.

Il nuovo look di Tony Effe

Sono mesi intensi, questi, per Tony Effe. Lo scorso ottobre è infatti nata la prima figlia del rapper, Priscilla, concepita dall’amore con Giulia De Lellis. In queste settimane dunque il cantante e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si stanno dedicando solo ed esclusivamente alla piccola e stanno condividendo con il pubblico l’esperienza da genitori. È dunque un momento d’oro per la coppia, che negli ultimi mesi si è sempre mostrata complice ed affiatata.

Mentre i fan attendono con ansia il ritorno sulle scene del rapper, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Nicolò ha infatti pubblicato dei nuovi scatti sul suo profilo ufficiale Instagram e in uno di essi appare anche con la piccola Priscilla. Tuttavia a far discutere è stato un altro dettaglio, che senza dubbio non è passato affatto inosservato.

Tony Effe ha sfoggiato per la prima volta un nuovo look, mostrandosi con un taglio di capelli inedito. Il cantante ha infatti deciso di dire addio ai suoi ricci e naturalmente gli scatti hanno fatto in breve il giro dei social.

Il pubblico nel frattempo si sta chiedendo quando la voce di Damme ‘na mano tornerà sulle scene musicali. Al momento non è chiaro se Nicolò stia lavorando a nuova musica, ma senza dubbio le aspettative non verranno deluse.

