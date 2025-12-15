Ecco le anticipazioni del Grande Fratello e cosa accadrà durante la puntata del 15 dicembre 2025. Andiamo a leggere tutte le news e gli spoiler.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Finalmente ci siamo! Mancano solo una manciata di giorni alla finale del Grande Fratello e giovedì sera, nel corso dell’ultima diretta, scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del reality show di Canale 5. Mediaset tuttavia ha deciso di stravolgere le carte in tavola e di rimandare la finalissima, che si sarebbe dovuta tenere invece tra poche ore. Stasera invece, a sorpresa, si svolgerà una seconda semifinale, durante la quale accadrà di tutto. Ma andiamo subito a leggere le anticipazioni e vediamo cosa succederà.

Nel corso della puntata, come è stato annunciato, verrà eletto l’ultimo finalista, che si unirà a Giulia, Jonas, Anita e Grazia, e ci sarà l’ultima eliminazione. A sfidarsi al televoto ci sono Omer e Domenico. Solo per uno di loro però il percorso potrà proseguire, mentre l’altro dovrà lasciare la trasmissione. I concorrenti ancora in casa tuttavia al momento non sanno che stasera non si svolgerà la finale e solo a diretta iniziata scopriranno che il gioco continuerà ancora per qualche giorno.

Ma non è finita qui. Stasera al Grande Fratello assisteremo anche ad un nuovo incontro tra Omer e Rasha, che ha lasciato la casa la scorsa settimana. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, i due hanno capito di amarsi ancora e dunque arriverà il tanto atteso chiarimento, con tanto di sorpresa per il gieffino.

Si preannuncia quindi una puntata scoppiettante e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena. Ma cosa accadrà e chi sarà l’ultimo finalista? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera con Simona Ventura, come sempre alle 21.45 circa.

