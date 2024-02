Fred De Palma come Tananai: si classifica ultimo a Sanremo ed esulta! (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A questo Festival di Sanremo Fred De Palma, così come Tananai, si posiziona ultimo in classifica ed esulta per il risultato

Così come Tananai, Fred De Palma esulta per l’ultimo posto in classifica al Festival di Sanremo 2024 ed esulta sui suoi social. Il video diventa virale sul web tra i fan.

Fred De Palma esulta per l’ultimo posto

Solo nelle scorse ore abbiamo finalmente scoperto chi ha vinto Sanremo 2024. Il leoncino d’oro è andato ad Angelina Mango e la classifica finale ci ha riservato non poche sorprese. Una su tutte? L’ultimo posto di Fred De Palma. Per molti è stata una vera e propria sorpresa, lui però non sembra esserci rimasto così male come si potesse pensare, anzi!

Il cantante come mostrato da un suo video postato sui social ha esultato per il risultato, nonostante tutto. Un gesto che dimostra grande sportività da parte del ragazzo e ironia. Come far capire che, sebbene ci sia una competizione, si possa andare tranquillamente oltre e vivere tutto con estrema leggerezza. Così Fred De Palma sui suoi profili ufficiali ha pubblicato una clip che mostra lui insieme ad alcune persone vicine in cui attende il risultato della classifica finale (dal 30esimo posto al sesto).

Fred De Palma non ha dovuto attendere molto il suo turno, dato che si è classificato per ultimo! Ma il responso non sembra averlo colpito più di tanto, anzi! L’artista ha iniziato a esultare e scatenatissimo si è lasciato andare alla gioia. La scena ha ricordato molto Tananai lo scorso anno. Anche lui infatti ha registrato il momento della sua reazione quando si è classificato per ultimo. E così come Fred ha festeggiato in grande.

Il successo avuto da Tananai in seguito lo conosciamo tutti e Fred De Palma si augura di poter ripetere lo stesso. Ancora una volta il video ha fatto il giro del web e raccolto like e commenti divertiti.

E noi non possiamo che augurare al cantante di realizzare i suoi progetti musicali e portarli al successo nel migliore dei modi.