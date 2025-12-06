Il cantante e la modella annunciano il fidanzamento dopo un viaggio da sogno tra mare cristallino, luci soffuse e un…

Il cantante e la modella annunciano il fidanzamento dopo un viaggio da sogno tra mare cristallino, luci soffuse e un “per sempre” condiviso sui social

Fred De Palma e Jori Delli: la proposta che accende il gossip

Fred De Palma e Jori Delli sono pronti al grande passo. Il cantante, 36 anni, ha chiesto alla sua compagna di sposarlo durante un viaggio indimenticabile alle Maldive, dove la coppia ha trascorso due settimane tra relax, mare e momenti lontani dai riflettori.

La proposta di matrimonio alle Maldive

A rivelare tutto è stata Jori, che ha condiviso su Instagram un carosello dal sapore cinematografico. Nella prima foto, Fred la bacia teneramente; nelle successive, un dettaglio dell’anello e la scenografia della proposta: un tavolo isolato sulla sabbia, avvolto da piccole luci che illuminano la notte tropicale.

La modella ha accompagnato il post con una sola frase, semplice e definitiva: “Per sempre”. Un annuncio che ha fatto subito il giro dei social.

Chi è Fred De Palma: dalla scena urbana al sì alle Maldive

Federico Palana, in arte Fred De Palma, è nato a Torino e negli ultimi anni è diventato una delle voci più riconoscibili della scena urban italiana. Il suo stile mescola reggaeton, pop e rap, un mix che gli ha regalato successi come D’estate non vale, Una volta ancora e Paloma.

Jori Delli, l’influencer che ha conquistato Fred

Jori Delli, 30 anni, modella e influencer di origini albanesi, è nata a Mestre e cresciuta a Quarto d’Altino. Prima il debutto a Sportitalia, poi l’ingresso nella casa del Big Brother Albania nel 2023: da lì la sua popolarità è esplosa.

Dal 2023 vive una storia d’amore con Fred De Palma, una relazione discreta ma solida, diventata oggi ufficialmente un percorso verso il matrimonio.