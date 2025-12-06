Emanuel Lo, ballerino e coreografo tra i volti più amati di Amici, ha raccontato i retroscena della sua storia con…

Un amore lungo più di vent’anni, quello di Emanuel Lo e Giorgia, nato tra prove, tournée e una mail firmata “Emanuel78” che cambiò tutto. Il frutto di quest’amore si chiama Samuel, nato nel 2010. Il coreografo e ballerino, si racconta al Corriere della Sera.

Il fascino dei “tortellini” e la fama da sex symbol

Fiorello li ha ribattezzati “tortellini”, Cristiano Malgioglio li adora: gli addominali scolpiti di Emanuel Lo sono diventati un tormentone. Il ballerino, oggi 46 anni, la prende con ironia e ricorda come, già ai tempi d’oro, la sua “tartaruga” fosse naturale: «Sono sempre stato secco, magro, non ci ho mai dato troppo peso».

Allenamento come valvola di sfogo, non come ossessione

Si allena cinque volte a settimana per un’ora e mezza, ma non per estetica. Per lui è un bisogno, una terapia contro stress e pensieri. «Se lo fai solo per apparire, prima o poi molli», racconta. E quando gli chiedono chi sia più bello tra lui e Stefano De Martino, risponde senza esitazioni: «De Martino tutta la vita».

Dagli esordi con Michael Jackson ai rimproveri di Fiorello

La scintilla per la danza scocca con Thriller: da bambino ballava in salotto imitando Michael Jackson. A 17 anni era già in TV, tra balletti complicati e cazziatoni dei coreografi. Racconta anche del periodo a Carramba! con Raffaella Carrà, che lo incoraggiò con un complimento che non ha mai dimenticato.

Maria De Filippi e la svolta ad Amici

Con Maria De Filippi l’intesa è stata immediata: «Ti mette a tuo agio in un attimo». Da lì i numeri scatenati con Lorella Cuccarini, tra incidenti in diretta e risate dietro le quinte.

Come ha conquistato Giorgia: la mail che ha cambiato tutto

E poi c’è l’amore. Un amore nato nel 2002, durante un tour. Emanuel faceva il ballerino e co-coreografo, Giorgia era già una star. Lui non aveva tempo per storie, ma con lei fu diverso: «Ho capito che non era un’avventura. Mi spaventava e mi attirava allo stesso tempo».

Il primo contatto avvenne in corridoio, durante una prova: un passo insegnato, un corpo che sfiora l’altro, un sorriso che resta impresso. Poi la mossa decisiva: una mail romantica in cui si dichiarava, firmata Emanuel78.

La risposta di Giorgia fu sincera e diretta: «Sei troppo piccolo».

Una frase che non lo ha mai fermato. E, 23 anni dopo, la storia parla da sola.