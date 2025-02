Che sorpresa stasera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2025. Durante l’esibizione dei The Kolors è sbucato fuori Fru dei The Jackal, che si è scatenato a ballare!

The Kolors, a sorpresa durante l’esibizione spunta Fru

La serata finale del Festival di Sanremo 2025 prosegue liscia! Durante la serata anche i The Kolors sono saliti sul palco per fare riascoltare il loro brano “Tu con chi fai l’amore”, che sta scalando le classifiche musicali.

Sebbene siano saliti soli sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2025 a un certo punto si è verificato qualcosa di irripetibile, come potete vedere nel video sottostante. Questo perché improvvisamente al centro del palco è spuntato fuori Fru dei The Jackal! Sì, avete capito perfettamente. Il co-conduttore di Pechino Express ha fatto incursione e si è scatenato. Ha ballato a ritmo di musica. Il pubblico presente in sala non si sarebbe mai aspettato una scena simile e tutti sono rimasti molto sorpresi e divertiti per questa trovata geniale da parte dei The Kolors.

The Kolors – «Tu con chi fai l’amore»



"Che non ricordo mai mai mai mai…"



La banda sigue la estela de sus últimos éxitos con sonidos ochenteros y temáticas de amor divertidas y desenfadadas #Sanremo2025 pic.twitter.com/rLfidvbBss — ESCplus España | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 15, 2025

Una scelta questa che ha conquistato il pubblico dei social. Era infatti impensabile vedere Fru dei The Jackal comparire così dal nulla, sul palco del Festival di Sanremo 2025. È stata una sorpresa anche per voi?