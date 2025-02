Nella puntata di oggi di Amici 24, Maria De Filippi si è inginocchiata davanti a Elisa non appena entrata in studio

Il gesto di Maria De Filippi

La puntata di Amici 24 del 23 febbraio 2025 si è aperta come al solito con l’ingresso in studio di Maria De Filippi. La presentatrice ha introdotto subito i giudici della gara di ballo e di canto. A giudicare i cantanti è arrivata Elisa, che è tornata nella scuola di Canale 5 dopo la sua esperienza di alcuni anni fa all’interno del Serale come coach.

Ciò che ha colpito il pubblico sta nel fatto che Maria De Filippi, non appena l’ha visto, si è inginocchiata davanti a lei in segno di rispetto: “Volevo inginocchiarmi a Sua Maestà“. Ma non finisce qui perché la cantante è stata al suo gioco e si è sdraiata per terra iniziando a nuotare come un fosse al mare: “Un angelo“.

A giudicare la gara di canto di oggi sarà Elisa! ❤️ #Amici24 pic.twitter.com/eRG90IE45p — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 23, 2025

La scenetta è stata molto simpatica e divertente, il pubblico a casa e in studio l’ha apprezzata. Tutto ciò si capisce dal fatto che sono centinaia i commenti sul web da parte dei telespettatori che usano Twitter per commentare ogni domenica gli appuntamenti di Amici 24.

Sicuramente, andando avanti con la giornata, ci aspetteranno tante altre sorprese. Chi ha letto le anticipazioni sulla puntata già sa di che cosa stiamo parlando e conosce, per esempio, l'identità del concorrente che passerà in al Serale.