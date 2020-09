3 Una frase di Fulvio Abbate rivolta ad Adua Del Vesco ha veramente fatto infuriare il web. Ecco il video di cosa è accaduto e le reazioni degli utenti.

Nella giornata di ieri nella casa del Grande Fratello Vip 5 è successo qualcosa che ha fatto arrabbiare moltissimo il web e ha dato inizio ad una dura reazione degli utenti. Protagonisti della vicenda sono Fulvio Abbate e Adua Del Vesco.

Come ha fatto notare un’utente su Twitter, in questa breve scena Adua, indossando un bikini, ha detto che è grossa. Subito Fulvio le ha risposto che se ha questo problema dovrebbe dimagrire, il tutto con tono molto sprezzante e che tutti hanno trovato decisamente offensivo. Ecco il video di quanto accaduto in cui si sente chiaramente il breve dialogo:

Adua: Sono grossa

Fulvio: Eeeh, sei grossa… dimagrisci se hai questo problema

Ricordiamo che all’inizio del reality Adua Del Vesco aveva raccontato subito dei problemi alimentari che aveva avuta anni fa. La giovane attrice, infatti, era arrivata a pesare 32 kg e solo con un duro lavoro e tanta volontà era riuscita a riprendersi. Ma comunque ancora non è guarita del tutto da questa malattia. E lei stessa avesa detto che non vuole più avere una bilancia né per se stessa né per gli alimenti.

Ecco che quindi il commento totalmente fuoriluogo di Fulvio Abbate fa molto arrabbiare. Intanto è una frase che non andrebbe detta ad una persona, specialmente con quel tono. E ancora più grave è il fatto che è stata detta ad una persona che ha sofferto di importanti problemi alimentari.

Come detto, il web è insorto, il pubblico del Grade Fratello Vip, ma anche gli utenti in generale, si sono indignati. E hanno commentato duramente quanto successo.

Vediamo la reazione…