Lo sfogo di Lorenzo Biagiarelli

Durante questa edizione di Ballando con le Stelle tra i concorrenti vediamo anche Lorenzo Biagiarelli, accompagnato dall’insegnante Anastasia Kuzmina. Lo chef è il compagno di Selvaggia Lucarelli, giurata della trasmissione da ormai tanti anni. Già questo particolare se ad alcuni utenti non ha destato particolare fastidio ad altri invece ha lasciato sfuggire delle considerazioni fuori luogo sui social.

C’è da dire che Lorenzo Biagiarelli sta dimostrando il suo valore e si sta mettendo in gioco come ballerino, tanto che durante la prima puntata ha fatto commuovere proprio Selvaggia Lucarelli. Nonostante il food blogger stia comunque dando tutto in questo percorso, non mancano delle critiche. C’è chi continua a sottolineare il fatto che sia legato sentimentalmente alla giurata e chi, invece, lo associa di continuo ad Anastasia Kuzmina, senza dare valore al suo lavoro. Lui vuole dimostrare la sua individualità:

“Sono passato dall’essere il compagno dì… all’essere associato ad Anastasia. Sicuramente io ho sbagliato a dire alcune cose ed esprimermi su questo concetto, ma dopo la puntata ho ricevuto una valanga di insulti. Io sui social ci lavoro, dunque purtroppo leggo tutto. Mi dispiace perché comunque io dico sempre quel che penso. Non voglio sempre essere associato a qualcuno. Voglio dimostrare che valgo qualcosa anche da solo”.

A riguardo, dopo le parole di Lorenzo Biagiarelli è intervenuta anche Anastasia Kuzmina in sua difesa e voluto rispondere ad alcuni attacchi del web: “A me nessuno mi maltratta, tantomeno Lorenzo. Casomai sono io che maltratto lui in sala prove”, ha detto con ironia spiegando però come lei e il concorrente stanno cercando di trovare una quadra giusta nel loro rapporto e nel lavoro. Vedremo se questo intervento placherà in qualche modo i duri attacchi degli utenti della rete!

Questa sera Lorenzo Biagiarelli si è esibito e sembra aver conquistato tutti! Un modo come un altro per rispondere alle critiche.

