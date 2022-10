Ballando: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si ritirano?

A Ballando con le Stelle le sorprese non finiscono mai! Milly Carlucci in studio ha richiamato l’attenzione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca per l’esibizione. La coppia sta affrontando un periodo complesso a causa del doppio infortunio subito dalla giornalista. Questo però non ha impedito alla concorrente di scendere in pista e portare in scena la propria performance. Con fatica in queste settimane si è allenata, aggravando anche la sua situazione, dato che oltre al ginocchio sinistro ha compromesso anche il piede destro. Insomma una situazione complessa.

Questa sera Luisella Costamagna, ancora con le stampelle, si è presentata in puntata e ha spiegato la sua intenzione di volersi ritirare dal programma. Una scelta dettata da più fattori e maturata dopo le varie problematiche fisiche accusate. Una notizia che non ha certamente colto nessuno alla sprovvista, ma comunque ha generato diverse reazioni in studio.

Alberto Matano ha invitato Luisella Costamagna a ripensarci e comunque non gettare la spugna. Altri membri della giuria si sono detti d’accordo con il conduttore de La Vita in Diretta, altri meno. Milly Carlucci ha spiegato poi che la concorrente avrebbe dovuto in qualche modo tenere in assoluto riposo entrambe le gambe, ma purtroppo ora tra una prova e l’altra il recupero è sempre più lento. Concetto ribadito anche da Pasquale La Rocca poco dopo.

“Devo fare gli allenamenti e imparare una coreografia, come faccio?”, ha detto ancora Luisella Costamagna. Tutto il pubblico e i giudici hanno provato ancora a convincerli e Milly Carlucci ha spiegato: “Se ballate questa sera va bene, ma se non lo farete dovrete attendere il ripescaggio, che avverrà nelle puntate. Cosa decidete di fare?”.

Alla fine Luisella Costamagna e il suo insegnante si sono guardati negli occhi e preso la decisione di ballare comunque, nonostante tutto e portare a termine una coreografia al momento. Nonostante l’infortunio la giornalista ha mostrato davvero grande tenacia e forza d’animo, infiammando il pubblico in studio. Che carattere!

