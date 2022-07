Buon compleanno Gabriel Garko!

Solo poche ore fa Gabriel Garko ha raggiunto un traguardo importante. L’amato attore infatti lo scorso 12 luglio ha festeggiato il suo 50esimo compleanno, e per l’occasione non è mancato un piccolo party. Il celebre volto di alcune iconiche fiction Mediaset ha infatti deciso di trascorrere la serata in compagnia di alcuni amici, in un locale di Roma. Nonostante in molti pensassero a una grande festa però Gabriel ha scelto di passare il suo compleanno insieme a poche persone, quelle più vicine a lui. Tra gli invitati non poteva naturalmente mancare Eva Grimaldi, insieme a sua moglie Imam Battaglia. Come sappiamo i due, che in passato hanno anche avuto una relazione, sono da sempre grandi amici e un profondo affetto ancora oggi li lega. Alla serata hanno preso parte anche altri volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Maria Grazia Cucinotta.

La festa di compleanno di Gabriel Garko è stata testimoniata anche sui social, e non è mancato naturalmente anche il momento della torta con le candeline. Nel mentre proprio Eva Grimaldi, in occasione dei 50 anni dell’attore, ha scritto su Instagram una bellissima dedica al suo amico e collega, che ha emozionato il web. Queste le sue dichiarazioni:

“Ma da quanto ci conosciamo e quante avventure abbiamo vissuto e superato insieme?! Si dice che la vita incominci a 50 anni, bene io ti auguro che da oggi per te inizi solo il meglio perché te lo meriti…buon compleanno amico mio, ti voglio tanto bene”.

Non resta dunque che fare tanti auguri di buon compleanno a Gabriel Garko!

