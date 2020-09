1 Tutto quello che c’è da sapere su Gabriel Garko, dall’età, all’altezza, alla vita privata, alla carriera, film e serie TV, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Gabriel Garko?

Nome e Cognome: Gabriel Garko

Data di nascita: 12 luglio 1972

Luogo di Nascita: Torino

Età: 48 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 85 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Attore

È fidanzato? Info non disponibile

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Nessuno visibile

Blog: Non ha un sito ufficiale

Profilo Instagram: @gabrielgarko_official

Gabriel Garko età, altezza e biografia

Il vero nome di Gabriel Garko è Dario Gabriel Oliviero, nasce il 12 luglio 1972 a Torino. La sua età è dunque di 48 anni, mentre la sua altezza è pari a 1.90 cm. Della sua vita privata sappiamo che l’attore è il terzo di quattro figli, ed unico maschio della famiglia. Gabriel ha infatti tre sorelle, due maggiori e una minore. Il suo cognome d’arte è ispirato a quello di sua madre, Garchio.

Svolge il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri.

Gabriel Garko vive nella provincia di Roma in una villa in campagna dove nel corso degli anni ha tenuto diversi animali tra cui cavalli, cani, gatti e un lupo cecoslovacco di nome Adragon.

Ma scopriamo di più riguardo alla sua vita privata e se è fidanzato.