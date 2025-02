Annunciata come una delle protagoniste del Dopo Festival, Giulia De Lellis pare che non ci sarà a Sanremo 2025. Almeno non in queste vesti, stando ai pettegolezzi delle ultime ore. Chi ci sarà allora al suo posto? Ecco i nomi trapelati.

Sanremo 2025: niente Dopo Festival per Giulia De Lellis

Al Festival di Sanremo 2025 può succedere davvero di tutto. A meno due giorni dall’inizio della kermesse canora, fervono i preparativi. Dagospia ha svelato un retroscena su Giulia De Lellis, che avremmo dovuto vedere al Dopo Festival. Alla conduzione dello spazio ci sarà Alessandro Cattelan, ma anche diversi ospiti. Ecco cosa ha raccontato il sito di Roberto D’Agostino:

“Giulia De Lellis sarà ospite solamente per una puntata […] lo farà nella serata delle cover, perché in questo modo non andrebbe ad influenzare il voto“. Ma a quanto pare non sarà nemmeno così, almeno stando a quanto ripreso poi da Gabriele Parpiglia. Partiamo però per ordine.

LEGGI ANCHE: Che guaio! Francesca Michielin cade dalle scale dell’Ariston e si infortuna prima di Sanremo 2025

Nel corso delle serate del Dopo Festival, Cattelan avrà al suo fianco una serie di ospiti che commenteranno con lui tutte le performance, gli ospiti, i co-conduttori e i vari look dei protagonisti. Non mancheranno quindi dei giudizi. Nella lista dei presenti, come detto, ci sarebbe dovuta essere anche Giulia De Lellis, fidanzata di Tony Effe. A quanto pare però il giornalista ha fatto sapere che le cose sarebbero cambiate. Parpiglia infatti ha dichiarato che sarebbe stata esclusa dalla manifestazione.

Non si conoscono bene le ragioni precise, anche se Gabriele Parpiglia ha dato qualche ipotesi a riguardo. Ma chi ci sarà quindi al posto di Giulia De Lellis? Si parla di Anna Dello Russo, che di certo è meno avvezza a gossip e polemiche:

“Giallo e cambio in corsa al Dopo Festival di Sanremo 2025. Al posto di Giulia De Lellis per commentare i look dei cantanti ci sarà Anna Dello Russo. Sembrerebbe che le polemiche legate al compagno Tony Effe siano state ‘fatali’ per la De Lellis… e di conseguenza la Rai ha scelto di puntare su un volto ‘neutro’ ed esperto come Anna Dello Russo. Il Festival (al momento ) del gossip continua … lontano dalla musica”.

Quindi se così fosse per Giulia De Lellis non ci sarà occasione quest’anno!