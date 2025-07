Gabriele Esposito, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, e il compagno Andrea Pappalettera si sono sposati circondati dall’affetto di parenti e amici.

Fiori d’arancio per Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera

Sono trascorsi ben 10 anni da quando Gabriele Esposito ha partecipato alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come in molti ricorderanno, il ballerino, che fin dal primo istante ha conquistato il pubblico, ha vinto il talent show nella sua categoria e da quel momento ha dato il via alla sua lunga carriera. Solo nelle ultime ore l’ex allievo della scuola di Canale 5 è tornato al centro dell’attenzione mediatica, stavolta però per una lieta notizia.

Gabriele infatti ha sposato il suo compagno Andrea Pappalettera, con cui fa coppia fissa dal 2020. Solo lo scorso anno, come in tanti sanno, era arrivata una romantica proposta di matrimonio e così finalmente nella giornata di venerdì 4 luglio i due sono convolati a nozze circondati dall’affetto di parenti e amici. La cerimonia si è svolta in una bellissima location situata lungo la Costiera Amalfitana e naturalmente i video e le immagini della giornata stanno già facendo il giro del web.

A commuovere tutti è stato in particolare il momento delle promesse. Gabriele Esposito, facendo una bellissima dedica al compagno Andrea Pappalettera, ha infatti affermato: “Ti ho scelto ogni giorno e ti scelgo adesso. Sei la mia persona, la mia casa, la mia vita. Sento che sono esattamente dove devo essere, libero di essere quello che sono, anche nelle parti scomode”. Ospite speciale della cerimonia è stato nientemeno che Jovanotti, che si è esibito per gli sposi e i loro invitati.

Dopo la cerimonia sono poi partiti i festeggiamenti e non è mancato il divertimento. Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Gabriele e ad Andrea per le loro nozze.