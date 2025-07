Pochi giorni fa è giunta notizia che Perla Vatiero sta scrivendo un libro sulla sua vita. Stando alle ultime indiscrezioni però sembrerebbe che l’ex fidanzato Mirko Brunetti l’abbia diffidata e il motivo è incredibile.

Mirko Brunetti avrebbe diffidato Perla Vatiero

È trascorso quasi un anno e mezzo da quando Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello. Come tutti sappiamo, all’interno della casa più spiata d’Italia l’ex volto di Temptation Island ha ritrovato il suo ex fidanzato Mirko Brunetti e dopo la fine del reality show i due hanno deciso di darsi un’altra chance. Nonostante inizialmente era sembrato che tutto stesse andando a meraviglia per la coppia, dopo qualche mese Perla e Mirko hanno deciso di prendere strade diverse e hanno così annunciato la separazione definitiva. A oggi dunque entrambi hanno voltato pagina e si stanno concentrando sulle proprie attività.

Solo qualche giorno fa però la Vatiero è tornata al centro dell’attenzione mediatica. L’ex gieffina infatti ha rivelato sui social di essere al lavoro su un nuovo progetto: un libro sulla sua vita. Perla ha così svelato che si racconterà a nudo e senza filtri e ovviamente non mancherà un capitolo dedicato al Grande Fratello. In attesa di scoprire cosa rivelerà l’influencer, in queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano infatti sembrerebbe che Mirko Brunetti abbia diffidato Perla Vatiero. Il motivo? Proprio il libro che l’ex gieffina sta scrivendo. Pare infatti che l’ex protagonista di Temptation Island non voglia essere citato nell’opera e per questo motivo avrebbe invitato la sua ex fidanzata a non fare mai il suo nome.

Naturalmente al momento si tratta solamente di voci di corridoio e non è chiaro cosa sia accaduto tra Perla e Mirko. Di certo però in molti attendono con ansia il libro della Vatiero, che senza dubbio promette scintille.