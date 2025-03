Gabry Ponte ha infranto il regolamento dell’Eurovision Song Contest 2025 con il testo del suo brano “Tutta l’Italia“? Ecco la risposta degli organizzatori, che rivelano se dovrà cambiarlo.

Gabry Ponte cambia il testo per l’Eurovision 2025?

Grazie alla sua performance ad alto tasso di intrattenimento, Gabry Ponte ieri sera si è aggiudicato la vittoria a “Una voce per San Marino“, spettacolo che decreta ogni anno chi rappresenterà lo Stato all’Eurovision Song Contest. Quest’anno toccherà proprio al noto DJ con la sua “Tutta l’Italia“, canzone che ha fatto da colonna sonora anche a tutto il Festival di Carlo Conti nel 2025.

Nella notte sono accadute molte cose, per esempio qualcuno ha modificato la pagina Wikipedia di San Marino facendo una battuta minacciando di invadere il popolo italiano se non voterà Ponte durante la kermesse internazionale. Ma è stata anche fatta una domanda molto importante che potrebbe cambiare le sorti del DJ.

Il profilo Twitter Cinguetterai, infatti, fa notare che il regolamento di Eurovision prevede che non ci possano essere delle citazioni politiche o religiose nei testi in concorso. “Tutta l’Italia” presenta al suo interno un riferimento a Craxi, politico italiano. Gabry Ponte dovrà cambiare il testo? La risposta degli organizzatori del “San Marino Song Contest” è arrivata dopo poco tempo:

“l’EBU ha dato il via libera. ‘Tutta l’Italia’ non infrange il regolamento”.

Ponte potrà quindi portare in totale tranquillità il suo brano sul palco dell’Eurovision Song Contest. Staremo a vedere se riuscirà a entrare nella rosa dei favoriti oppure se dovrà accontentarsi di una posizione più bassa in classifica. La cosa certa è che in molti sperano almeno che salga sul podio. Voi cosa credete che accadrà? Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.