1 La proposta di matrimonio di Castrovilli

Gaetano Castrovilli ha lasciato tutti senza parole, in particolare la sua fidanzata Rachele Risaliti. Il centrocampista della Fiorentina, fresco Campione d’Europa con la Nazionale, nei giorni scorsi (precisamente il 16 luglio 2021) ha realizzato una meravigliosa sorpresa all’ex Miss Italia.

Il Castro (così soprannominato da colleghi e tifosi) ha organizzato una cena romantica per la sua fidanzata su un terrazzo panoramico. A fare da cornice a questo dolcissimo momento è infatti la città di Firenze. Gaetano Castrovilli ha chiesto alla sua fidanzata di tenere gli occhi chiusi mentre lui sistemava il tutto. Dal video si vede infatti il calciatore inginocchiarsi davanti a lei con un prezioso anello. Accanto a lui la scritta di rose rosse “Marry Me” ovvero “Sposami” e delle candele ad impreziosire la tenera atmosfera.

Rachele Risaliti in lacrime è corsa incontro a Gaetano Castrovilli e senza pensarci due volte ha detto ‘sì’. I futuri sposi, però, hanno atteso qualche giorno prima di far sapere a tutti la lieta notizia. Dal video caricato dall’ex Miss Italia si vede infatti che la proposta di matrimonio è arrivata nella serata del 16 luglio, mentre la coppia ha dato l’annuncio nella giornata di ieri.

“Tu il mio sogno. Insieme oltre tutto e tutti per sempre. SISISISISI AMORE MIO”, ha scritto Rachele Risaliti su Instagram, postando anche delle foto di quel preciso istante e alcune storie: “È tutto un sogno..

Infinitamente SÌ”, ha scritto ancora la futura moglie di Gaetano Castrovilli.

Molto emozionato anche Gaetano Castrovilli che su Instagram ha pubblicato una mini gallery. Due foto dove si vede lui nel preciso istante in cui fa la proposta e l’altro dove si scambia un bellissimo bacio con la futura moglie Rachele Risaliti.

Chi non vorrebbe una proposta di matrimonio così romantica? Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti si sposano e noi non possiamo che essere felici per loro…