I microfoni restano aperti ed è subito gaffe a Uno Mattina in Famiglia. L’episodio con il signor Carmelo è diventato virale tra gli utenti!

La gaffe a Uno Mattina in Famiglia

Durante la puntata domenicale di Uno Mattina in Famiglia si è verificato un fuori onda inaspettato, durante il gioco “Canta che ti passa”. Il game vede il coinvolgimento del pubblico da casa. Ma proprio oggi si è verificata una gaffe che ha fatto il giro dei social.

Nel corso di Uno Mattina in Famiglia, che vede alla conduzione di Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta, c’è stato il collegamento con il signor Carmelo che ha cantato “Il mondo”, brano di Jimmy Fontana. Da studio qualcuno ha commentato l’aspetto del telespettatore in questione, sebbene i microfoni fossero aperti.

Presentatosi davanti alle telecamere di Uno Mattina in Famiglia, in collegamento da casa, il signor Carmelo ha voluto mettersi in gioco, ma i presenti in studio non sapevano, per l’appunto, che si sarebbe sentito tutto e, di conseguenza, si sono sentiti dei commenti:

“Madonna mia, ma chi è?”, “Un pensionato di 69 anni”, si sente dire a qualcuno presente nella giuria o forse dal dietro le quinte. E poi ancora qualcun altro ha proseguito: “Ma è maschio o femmina?”.

“Madonna mia, come è ridotto… chi è lui?”

“Un pensionato di 69 anni…”

“Questo qua è maschio o femmina?”

I microfoni…

Ma non sono state solo queste le affermazioni che abbiamo potuto ascoltare, perché poco dopo durante l’esibizione si è sentito anche dire: “Ma che ha questo? Si sente male”.

"C'è stato un problema audio e non si sentiva bene. Comunque sei stato bravo" #unomattinainfamiglia pic.twitter.com/Rq3mF87Rxe — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 29, 2024

Terminata l’esibizione a Uno Mattina in Famiglia, il signor Carmelo ha ricevuto diversi applausi e complimenti dalla giuria: “Sei stato bravo, ci piace il tuo stile. Sei un personaggio, complimenti”, hanno detto Maria e Veronica. In seguito Monica Setta ha aggiunto un altro commento: “Bellissima canzone, l’hai saputa interpretare alla perfezione”. Infine anche Federica Gentile ha speso dei complimenti al signor Carmelo: “Sono stupita, ha cantato con l’auricolare del cellulare. È difficile senza microfono”.

Nonostante i complimenti ciò che è rimasto impresso al pubblico è appunto quanto successo a inizio collegamento e i commenti in sottofondo che ci sono stati a Uno Mattina in Famiglia.