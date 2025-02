Vincitrice di Amici 19, Gaia ha avuto un grande successo in questi anni e sta continuando ad averlo. Adesso è a Sanremo 2025 e questa è per lei la seconda volta. Ma non solo, ha avuto l’onere e l’onore di aprire l’edizione. Oggi ha parlato a La Vita in diretta e ha rivelato di aver ricevuto un messaggio speciale prima di salire sul palco dell’Ariston: quello di Maria De Filippi.

Il messaggio di Maria De Filippi a Gaia prima di Sanremo 2025

Ieri è partita la 75^ edizione del Festival di Sanremo 2025 e ad avere l’onere e l’onore di aprire la gara è stata Gaia. La cantante 27enne è alla sua seconda esperienza alla kermesse e l’emozione è sempre forte. Proveniente da una grande successo estivo (in coppia con un altro Big in gara cioè Tony Effe), l’artista ha fatto subito ballare tutti con la sua “Chiamo io chiami tu” che è già un tormentone.

Come sappiamo, Gaia è diventata famosa grazie ad Amici vincendo l’edizione numero 19 del talent show di Maria De Filippi. Da quell’esperienza il successo è stato tutto un crescendo. E siamo sicuri che anche questo pezzo sanremese lo sarà.

In collegamento con La Vita in Diretta, Gaia ha risposto ad alcune domande di Matano e degli ospiti presenti. Poi ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da una persona speciale prima di salire sul palco dell’Ariston e anche quando ha concluso l’esibizione. Da chi? Maria De Filippi.

“Maria è stata molto carina. Mi ha mandato un messaggino, mi ha fatto un in bocca al lupo. E poi, subito dopo, mi ha detto che sono stata brava. Quindi sono stata molto contenta”, ha racconta la cantante davvero emozionata per questo affetto da parte della conduttrice.

Ovviamente non è mancato il saluto a Maria De Filippi da parte di Alberto Matano che ha fatto notare come tantissimi cantanti di successo provengono proprio dal suo programma Amici e proprio in gara a Sanremo 2025.