In collegamento con La Volta Buona direttamente da Sanremo, questo pomeriggio Simone Cristicchi ha risposto alla critica di Selvaggia Lucarelli.

Simone Cristicchi ha risposto alle critiche di Selvaggia Lucarelli

Il Festival di Sanremo 2025 è sempre terreno fertile per dibattiti e polemiche, e uno dei protagonisti della discussione di queste ore è Simone Cristicchi.

Il cantautore, tornato sul palco dell’Ariston con un brano intenso e toccante che si è aggiudicato anche una standing ovation durante la prima serata, ha ricevuto le critiche di Selvaggia Lucarelli per il modo in cui ha trattato il tema della malattia in Quando sarai piccola.

Durante il Dopo Festival di ieri sera, Lucarelli ha espresso la propria opinione sulla canzone, affermando che, pur riconoscendo delle qualità al pezzo, a suo avviso, Cristicchi avrebbe “romanticizzato troppo la malattia”, raccontando solo gli aspetti più delicati dell’Alzheimer ed evitando quelli più feroci.

Simone Cristicchi, in collegamento con La Volta Buona da Sanremo, questo pomeriggio ha risposto con serenità alle critiche. Su richiesta di Caterina Balivo, ha spiegato il senso più profondo della sua canzone:

“La mia è una canzone più spirituale. Non vuole essere una cartella clinica o raccontare di una patologia, ma è il flusso, il ciclo della vita che si trasforma. Noi di fronte a questa trasformazione non possiamo che assistere, accettare o meno questa cosa. Con la poesia, con questo piccolo racconto di quotidianità, ho voluto raccontare una cosa più universale.”

L’artista ha, dunque voluto sottolineare come il suo intento non fosse quello di descrivere in modo realistico e dettagliato la sofferenza della malattia, ma di offrire una riflessione più ampia sulla vita e sulla sua continua evoluzione.

La risposta di Simone Cristicchi, come la canzone stessa, ha ricevuto il sostegno di molti fan e spettatori, che hanno apprezzato la profondità del suo messaggio.

Ogni anno il Festival di Sanremo dimostra di non essere solo un palcoscenico musicale. Si riconferma sempre un luogo di confronto e riflessione, dove le canzoni diventano spunto per discussioni su temi importanti e universali.