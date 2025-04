Ospite a Radio Kiss Kiss, Gaia si è “vendicata” di Davide Maggio e lancia una frecciata al giornalista in diretta dopo quanto accaduto dopo la finale del Festival di Sanremo 2025.

La frecciata di Gaia

Questo è un periodo d’oro per Gaia. La cantante, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ha iniziato a scalare le classifiche con Chiamo io chiami tu, il brano presentato proprio sul palco dell’Ariston. Il pezzo ha infatti conquistato tutto il pubblico e a oggi è uno dei singoli più trasmessi in radio. Ma non è finita qui. In questi giorni la Gozzi ha anche rilasciato il suo nuovo attesissimo album di inediti, che sta conquistando tutti i fan e non solo. Non mancheranno anche tanti appuntamenti live. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha infatti annunciato le date del suo nuovo tour, che nei mesi a venire la porterà in giro in tutta Italia.

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando la Gozzi è stata ospite a Radio Kiss Kiss. Proprio nel corso della diretta è stato fatto notare alla cantante come il suo brano sia uno dei più programmati e ascoltati.

A quel punto a prendere parola è stata proprio Gaia, che a sorpresa ha lanciato una frecciata a Davide Maggio, affermando ironicamente: “Ciao Davide Maggio”. Come è noto, proprio subito dopo la finale di Sanremo 2025, nel corso dello speciale di Domenica In, il giornalista aveva informato la giovane artista di essere arrivata ultima nella classifica del televoto. Non era mancata la reazione della Gozzi, che era così scoppiata in lacrime.

Adesso però, a distanza di qualche settimana da questo episodio, la cantante ha voluto “vendicarsi” di Davide Maggio e di certo la sua battuta non è passata inosservata. Il giornalista nel mentre ha replicato sui social all’accaduto e ha affermato: “Poverina, mi fa tenerezza. Non solo non ha capito (e dunque non ha saputo rispondere alla domanda che le ho fatto a Sanremo) ma pensando che il successo di Chiamo io Chiami Tu possa infastidirmi mi fa ritenere che non sia particolarmente intelligente. Invece sono molto felice del successo del suo brano dovuto naturalmente al coreografo. Altrimenti a quest’ora starebbe ancora cercando di prendere la linea”.